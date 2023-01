In Ucraina battaglia finale a Bakhmut

RaiNews

- Mosca e i filorussi dichiarano la città 'liberata', ma l'esercito di Kiev smentisce e conferma che sta respingendo l'offensiva delle truppe russe. Lo scontro sul campo è ......a quella che von Falkenhayn nel 1916 aveva definito la ' materialschlacht ' una 'di ... Sulle pianure e nelle balke diper dichiarare ' mission accomplished ' non bastano più ... Filorussi: "Liberata Bakhmut", Kiev smentisce. Papa Francesco: "Stop a conflitto insensato" - Berlino, non invieremo carri armati Leopard 2 a Kiev - Berlino, non invieremo carri armati Leopard 2 a Kiev Le autorità ucraine hanno affermato oggi che l'esercito sta respingendo i continui attacchi Bakhmut e in altre città da parte del gruppo mercenario russo Wagner. Lo riferisce il Guardian. L'esercito u ...Il villaggio di Lützerath, nella Germania occidentale, sta per essere letteralmente inghiottito dall'enorme miniera di carbone che è alle sue porte. Ieri La battaglia del carbone di Lützerath. Gli am ...