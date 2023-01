In trasferta su minivan affittati E così sfuggono ai controlli - Cronaca - quotidiano.net

QUOTIDIANO NAZIONALE

STESSO AUTOGRILL Un murale che ricorda Gabriele Sandri, il tifoso 26enne della Lazio ucciso nel 2007, con un colpo di pistola sparato da un poliziotto...mossi dall'area di servizio di Badia al Pino circa 15 minuti dopo i disordini a bordo di 12... ABODI - 'C'è una differenza abissale tra i tifosi che vanno allo stadio, in casa o in, ... Scontri in A1, ultras in trasferta su minivan affittati. E così sfuggono ai ... STESSO AUTOGRILL Un murale che ricorda Gabriele Sandri, il tifoso 26enne della Lazio ucciso nel 2007, con un colpo di pistola sparato da un poliziotto ...Era dai tempi di Ciro Esposito che le due tifoserie non entravano in contatto. Oggi, complici gli incroci del calendario, si sono trovate l'una contro ...