In mutande sulla metro | torna a Londra il “No trousers tube ride” Cos’è l’evento – Video

(Di lunedì 9 gennaio 2023) I pendolari londinesi hanno preso parte all’annuale “No” nellapolitana di, nel Regno Unito: sfidando il freddo clima invernale, si sono tolti i pantaloni e sono saliti sui mezzi pubblici inannuale, lanciato a New York nel 2002 e arrivato per la prima volta nella capitale britannica nel 2009, era stato rinviato a causa della pandemia di Covid-19. Iniziato come “un piccolo scherzo tra sette ragazzi”, riporta il Daily Mail,è diventato “una celebrazione internazionale della stupidità” con la partecipazione di centinaia di persone in oltre 60 città in tutto il mondo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Fatto Quotidiano

