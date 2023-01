In Francia è bufera su Zidane | il duro attacco e la risposta di Mbappé

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Laè reduce dalla sconfitta in finale al Mondiale in Qatar, il rendimento della squadra di Deschamps è stato comunque positivo. La prestazione in finale è stata un po’ sottotono, la reazione nel finale non è bastata ad alzare la coppa. Il grande protagonista è stato ancora una volta, il calciatore del Psg si è confermato il più forte in circolazione. La decisione è stata quella di confermare Deschamps in panchina, ma è scoppiato il caso Zinedine. L’ex Juventus è stato un candidato alla panchina della, poi la decisione di confermare Deschamps. Il caso è nato dalle dichiarazioni di Noel Le Graet, presidente della federcalcio francesce: “se mi ha chiamato? Certo che no, non gli avrei nemmeno risposto al telefono. Non l’ho mai incontrato, non abbiamo mai pensato di separarci da Didier Non ...