In Brasile un atto di barbarie indicibile | nessuna tolleranza per i nemici della Repubblica

(Di lunedì 9 gennaio 2023) A una settimana esatta dall’investitura di Lula, i principali palazzi del potere di Statocapitale Brasilia sono stati assaltati dai sostenitori dell’ex presidente Bolsonaro: il palazzo presidenziale del Planalto, il congresso nazionale e il supremo tribunale federale. Centinaia di persone hanno invaso i locali, sfondato vetri e mobili, squarciato opere d’arte storiche che appartengono alla nazione, rubato oggetti. Undiil cui unico obiettivo è continuare la guerra di disinformazione volta a non riconoscere i risultati delle elezioni. Undifascista che va condannato con forza perché non c’è libertà di manifestare quando si tratta di distruggere le istituzioninazione e non riconoscere il voto sovrano. Un ...

... ha lasciato ilalla fine dell'anno per raggiungere gli Stati Uniti. Le finestre del ... Dino ha infine detto che l'assedio dei "bolsonaristi" è stato un "di terrorismo", di "golpismo" e "...... in queste ultime ore, in, e alla preoccupante situazione ad Haiti , dove si stanno finalmente compiendo alcuni passi per affrontare la crisi politica inda tempo. Occorre sempre ... Pagliarulo: "È in atto in Brasile un tentativo di colpo di stato. Le ... All’indomani dell’assalto al Parlamento in Brasile, si contano centinaia di arresti tra i sostenitori di Bolsonaro, mentre si tenta di ...La Corte Suprema rimuove il governatore di Brasilia: "Circostanza possibile solo con consenso ed effettiva partecipazione delle autorità competenti" ...