In Brasile rivolte terminate Oltre 400 arresti | destituito governatore a Brasilia Bolsonaro in ritardo condanna

(Di lunedì 9 gennaio 2023) L'ex presidente negli Usa mentre i suoi sostenitori assaltano il Parlamento: "L'invasione è fuori legge. Ho sempre rispettato la Costituzione, Lula non accusi"

La società madre di Facebook, Meta, ha definito leinun "evento di violazione", aggiungendo che avrebbe "rimosso il contenuto che sostiene o elogia" i manifestanti che hanno preso d'assalto gli edifici governativi. Lo riporta la Cnn ...... bloccare propaganda golpista Lo stesso giudice de Moraes ha quindi ordinato alle piattaforme social media Facebook, Twitter e TikTok di bloccare la propaganda golpista in. Indagini su ... In Brasile l'attacco ai palazzi del potere: oltre 400 arresti tra i manifestanti - La Chiesa brasiliana si schiera contro i rivoltosi - La Chiesa brasiliana si schiera contro i rivoltosi L’8 gennaio, a soli 7 giorni dal suo insediamento, il presidente del Brasile Ignacio Lula da Silva ha decretato l'intervento federale nella Segurança Brasile: i neofascisti bolsonaristi all’assalto de ...Secondo il giudice, "la violenta escalation di atti criminali è circostanza che può verificarsi solo con il consenso, e anche l'effettiva partecipazione, dalle autorità competenti per la sicurezza pub ...