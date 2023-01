In arrivo Sky Sport Golf dal 12 Gennaio sul canale 206 di Sky

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Il grandetorna protagonista nella Casa dellodi Sky. Dal prossimo 12al 206 del telecomando si accende uninteramente dedicato: Sky. E a fine settembre l’appuntamento dipiù atteso del 2023: la Ryder Cup, il torneo a squadre più prestigioso del mondo, per la prima volta in Italia.Su Sky e in streaming su...

Sky Tg24

... nel momento in cui si registra un boom di ingressi senza precedenti attraverso il confine col Messico, con migliaia e migliaia di immigrati indal Centro America e soprattutto con un numero ...Per la giornata di oggi, lunedì 9 gennaio, è prevista "un'allerta arancione su parte della Liguria" oltre ad "un'allerta gialla su Toscana, Lazio, Campania, Calabria, Basilicata, Abruzzo, Umbria, ... Bonus sicurezza, in arrivo una detrazione del 50%: ecco a chi spetta Il Napoli, grazie alla vittoria sulla Samp, è tornato alla vittoria ma un ex calciatore del Napoli ha criticato gli azzurri.Arrivano pesanti novità su uno degli obiettivi più importanti della dirigenza bianconera: Allegri può gioire per un grande rinforzo ...