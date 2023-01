Piper Spettacolo Italiano

Uno degli obiettivi di questa impresa è ricostruire la storia della nostra galassia, la Via ... Ciò consente inoltre ai ricercatori di reagire immediatamente a eventi cosmici. ...La ditta, venuta meno l'esigenza di interrompere i lavori pere superato il tratto privo di ... "Confidiamo di incappare in questo secondo tratto in menodi quelli occorsi nel primo, ... Imprevisti di Natale: trama e cast del film di Tv8 Va in onda oggi su TV8 dalle 15:45 il film 'Imprevisti di Natale' diretto da Marta Borowski. Scopriamone trama e cast.Oggi in tv su TV8 il film 'In tempo per Natale' diretto da Catherine Cyran. Vediamo la trama e il cast dell'opera in diretta dalle 14:00.