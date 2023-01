Imminente per Samsung Galaxy S20 l’uscita dell’aggiornamento One UI 5 1

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Sono segnali a dir poco incoraggianti, quelli che arrivano in queste ore a proposito delS20, in relazione aldel nuovo aggiornamento con One UI 5.1. Già, perché se da un lato il produttore coreano ha assicurato il pacchetto software in primis ai possessori di unS22 eS21, allo stesso tempo pare non essersi dimenticato di chi si ritrova con modelli più datati. E così, dopo avervi parlato di alcuni upgrande nello scorcio finale del 2022 sul nostro sito, questa mattina occorre finalmente guardare in avanti grazie ad alcune indiscrezioni trapelate. Prime indicazioni sul rilascio ottimizzato per iS20 a propositoOne UI 5.1 Quali sono, ad oggi, le indicazioni che possiamo ...