Immergersi nei musei di Firenze? Arriva l' app gratuita Memorie Sonore OnSite

LA NAZIONE

Disponibile gratuitamente dal 20 gennaio su dispositivi portatili nelle biglietterie dei musei, insieme a speciali cuffie e a una mappa di ...... farà di tutto per trascorrere una giornata serena con la famiglia, ma è certo che le accuse... hanno volutoancora una volta nel clima di 007. L'autobiografia di Harry - Kate Middleton ... Immergersi nei musei di Firenze Arriva l'app gratuita Memorie ... Il tracciamento del Dna e le multe tra i parametri considerati: ma Tails.com prende in considerazione provvedimenti comunali mai adottati ...ITALIA - Il nuovo anno è appena iniziato e i lettori non vedono già l'ora di scoprire in quali libri immergersi nei prossimi dodici mesi. Il desiderio di ...