Il Verona torna a vincere | Lazovic stende la Cremonese

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 9 gennaio 2023)(ITALPRESS) – Lo scontro salvezza del Bentegodi va al, che di fronte al proprio pubblico supera per 2-0 la. E’ una doppietta dinel primo tempo a decidere un match che vede gli scaligeri meritare i tre punti contro un avversario mai in partita. Una gara iniziata nel ricordo di Gianluca Vialli, con i giocatori grigiorossi in campo durante il riscaldamento con una maglia raffigurante il volto dell’ex bomber quando giocava ancora giovanissimo in Lombardia. Dopo 9 minuti, alla prima opportunità, i padroni di casa passano già in vantaggio. La difesa ospite libera male e la palla arriva a Kallon che dalla destra pesca, il quale si gira e batte Carnesecchi da due passi sfruttando al meglio le marcature avversarie decisamente morbide. Il serbo è scatenato e al 26?, al ...