Il Vaticano riapre le indagini su Emanuela Orlandi | il fratello | Non lo sapevo | spero mi ascoltino

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Questa riapertura delleda parte della giustizia Vaticana, aggiunge, "la leggo come una cosa positiva. Mi sono sempre illuso e disilluso nella vita", e quindi "voglio andarci con i piedi di ...

Il Fatto Quotidiano

... fratello di Emanuela, la ragazza di 15 anni scomparsa nel 1983, intervistato da Rainews 24 a proposito della notizia che si è diffusa oggi sulla riapertura, da parte del, delle indagini ...Ille indagini, provando a rileggere la mole di atti, documenti, testimonianze raccolte in tutto questo arco di tempo. Per i familiari di Emanuela si tratta dell'ennesima boccata di ... Il Vaticano riapre il caso Emanuela Orlandi: via a nuove indagini della Gendarmeria il promotore della giustizia vaticana Alessandro Diddi, insieme alla Gendarmeria, ha deciso di riaprire le indagini di una vicenda che ha scosso la ...Otello Lupacchini, magistrato tra i massimi esperti del caso Orlandi e della banda della Magliana, ha commentato la notizia della decisione da parte del promotore di giustizia vaticana di riaprire le.