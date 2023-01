Il Vaticano avvia nuove indagini sul caso Orlandi

Leggi su agi

(Di lunedì 9 gennaio 2023) AGI -sulla scomparsa di Emanuelaavvenuta a Roma nel giugno del 1983 sono statete dal promotore della giustizia Vaticana Alessandro Diddi. Secondo quanto si apprende, l'iniziativa è legata ad una serie di esposti e denunce depositati in passato da Pietro, fratello di Emanuela, e da acquisizioni fatte in fonti aperte. Un mistero lungo 40 anni Quasi 40 anni di misteri, di piste false, di inchieste giudiziarie aperte e concluse con un nulla di fatto, in un'alternanza quasi crudele di speranze e delusioni per la famiglia. Nessuno sa che fine abbia fatto la 15enne Emanuela, figlia di un commesso della Prefettura della Casa pontificia, scomparsa il 22 giugno 1983. E chi lo sa, non parla o non può più parlare. Ilriapre ...