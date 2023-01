(Di lunedì 9 gennaio 2023) Ci cadono le braccia. Avevamo tutti una gran voglia di campionato dopo la lunga sosta ai box per il Mondiale. Ovviamente voglia di calcio, di pallone, di emozioni, di gol. E invece questo 2023, il ...

La Gazzetta dello Sport

Ci cadono le braccia. Avevamo tutti una gran voglia di campionato dopo la lunga sosta ai box per il Mondiale. Ovviamente voglia di calcio, di pallone, di emozioni, di gol. E invece questo 2023, il ...È urgente unalla normalità ed esprimiamo solidarietà alle Istituzioni brasiliane', ha twittato Meloni. L'aveva preceduta Tajani: 'Sto seguendo con preoccupazione quanto sta accadendo in ... Il triste ritorno della violenza che va in trasferta