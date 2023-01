Il tennis italiano non è mai stato così in alto

(Di lunedì 9 gennaio 2023) AGI - Per la prima volta da quando esiste la classifica computerizzata del circuito maschile Atp di(fu introdotta nel 1973), non era mai successo che tre italiani entrassero nella top 20. A Matteo Berrettini, numero 14 del mondo (+2) e di nuovo numero 1 d'Italia, e Jannik Sinner (n.16, -2), si aggiunge infatti oggi Lorenzo Musetti (che diventa n.19). I successi in United Cup sul norvegese Viktor Durasovic, il brasiliano Felipe Meligeni Alves, il polacco Daniel Michalski e il greco Stefanos Sakellaridis hanno permesso al carrarino di guadagnare 60 punti e soprattutto quattro posizioni nel ranking. L'Italia inaugura la settimana che porta agli Australian Open con quattro giocatori in Top 50 e sei in Top 100. Prima volta storica Tre italiani nella top 20 del ranking #ATP Matteo Berrettini n.14 Jannik Sinner n.16 Lorenzo Musetti n.19#...

Tuttosport

· L'egemonia dei tennisti europei è spezzata da tre nordamericani: Auger Aliassime, Fritz e TiafoeIl 9 gennaio 2023 resterà una data storica per ilazzurro poiché per la prima ...Giornata storica per il. Per la prima volta in 50 anni di ranking Atp ci sono infatti tre azzurri nella top 20: merito del balzo in avanti di Lorenzo Musetti che, grazie ai successi della settimana scorsa ... Berrettini, Sinner e Musetti: tre italiani nella top 20, giornata storica per il tennis italiano Lorenzo Musetti è entrato ufficialmente nella top 20 del ranking ATP, in virtù degli 80 punti raccolti con la United Cup. Matteo Berrettini e Jannik Sinner completano la rosa degli italiani presenti t ...Esordio per sei dei sedici italiani nel tabellone di qualificazione dell’Australian Open. Successi per Matteo Arnaldi, Luciano Darderi e Gianluca Mager, subito fuori invece Francesco Maestrelli, Marco ...