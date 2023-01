Il tennis italiano non è mai stato così in alto

(Di lunedì 9 gennaio 2023) AGI - Per la prima volta da quando esiste la classifica computerizzata del circuito maschile Atp di(fu introdotta nel 1973), non era mai successo che tre italiani entrassero nella top 20. A Matteo Berrettini, numero 14 del mondo (+2) e di nuovo numero 1 d'Italia, e Jannik Sinner (n.16, -2), si aggiunge infatti oggi Lorenzo Musetti (che diventa n.19). I successi in United Cup sul norvegese Viktor Durasovic, il brasiliano Felipe Meligeni Alves, il polacco Daniel Michalski e il greco Stefanos Sakellaridis hanno permesso al carrarino di guadagnare 60 punti e soprattutto quattro posizioni nel ranking. L'Italia inaugura la settimana che porta agli Australian Open con quattro giocatori in Top 50 e sei in Top 100. Prima volta storica Tre italiani nella top 20 del ranking #ATP Matteo Berrettini n.14 Jannik Sinner n.16 Lorenzo Musetti n.19#...

Questa settimana ilfesteggia per la prima volta nella sua storia tre suoi rappresentanti tra i primi 20 del ranking Atp : si tratta di Matteo Berrettini (14), Jannik Sinner (16) e Lorenzo Musetti (19). M ...Il primoa passare il turno nel challenger di Tigre 2 (40.000 $ di montepremi sulla terra battuta) è Edoardo Lavagno (366) che, dopo aver passato le qualificazioni, ha eliminato al primo turno il ... Ranking Atp, è una giornata storica per il tennis italiano Nick Kyrgios commenta in tono sarcastico lo stupore di un giornalista australiano che si dice sorpreso per la velocità con cui i biglietti per il suo match di esibizione contro Novak Djokovic sono sta ...Allarme rientrato, gli Australian Open non sono più in dubbio. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', Lorenzo Musetti sarà regolarmente ai nastri di partenza del primo Slam stagionale. L'azzurro, ch ...