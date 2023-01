Il sostegno a homeless e indigenti ha bisogno di aiuto (09/01/2023)

Vita

Le persone fragili in Italia sono sempre di più. Secondo i dati Istat si tratta di 5,6 milioni di persone, pari a 1,9 milioni di famiglie che vivono in condizioni di povertà, le stime dell'istituto di ...L'amministrazione comunale lavora quotidianamente per fornire unconcreto ed aiutarli a ... Grazie all'operato del Progettoe in particolare dell'Unità di Strada, viene portato avanti ... Il sostegno a homeless e indigenti ha bisogno di aiuto Unità di strada e Cucine mobili per i senzatetto, pacchi viveri e social market per le famiglie in difficoltà: così Progetto Arca è accanto alle persone più fragili in tutta Italia. Al via la campagna ...