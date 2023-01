Il sindaco di La Spezia | “Sullo sbarco delle navi ong polemica ridicola Noi pronti ad accogliere”

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Ledei migranti indirizzate solo verso i porti dei comuni amministrati dal Partito democratico? “Laè strumentale. I comuni non gestiscono i porti, i porti li... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

CittaDellaSpezia

... cui saranno così garantiti altri 20 mesi […] Lae provincia Politica La, l'...Anna Maria Sorrentino ha rassegnato le dimissioni dalla Giunta Comunale " dichiara il......Economia Sport Eventi Nero su Bianco Dillo a TeleRama STREAM News Ticker [ 08/01/2023 ] Tra... puntale e con un elevatissimo spessore umano' " scrive su Facebook ildi Cursi Antonio ... Leali a Spezia: “Rumori assordanti in arsenale di fronte a Marola, il sindaco chiarisca” GENOVA - Anche il porto di Genova, e forse della Spezia, nel novero degli scali che potrebbero essere oggetto di sbarchi di migranti secondo una mappa che fa riferimento ai "porti sicuri". L'idiscrezi ...LA SPEZIA - Demolizioni e ricostruzione come da cronoprogramma per le palazzine di edilizia residenziale pubblica di via Bologna alla Spezia, evacuate nel 2015 per gravi problemi statici. Entro fine f ...