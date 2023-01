(Di lunedì 9 gennaio 2023) Ledei migranti indirizzate solo verso i porti dei comuni amministrati dal Partito democratico? “Laè strumentale. I comuni non gestiscono i porti, i porti li... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il Foglio

...Economia Sport Eventi Nero su Bianco Dillo a TeleRama STREAM News Ticker [ 08/01/2023 ] Tra...44 Redazione Attualità 0 2 OTRANTO - E' tornato agli arresti domiciliari l'exdi Otranto ......Economia Sport Eventi Nero su Bianco Dillo a TeleRama STREAM News Ticker [ 08/01/2023 ] Tra... Per Antonio Megha, 61 anni, exdi Neviano - accusato di scambio elettorale politico - ... Il sindaco di La Spezia: “Sullo sbarco delle navi ong polemica ridicola. Noi pronti ad accogliere” Questo mese hai letto 0 articoli. Se ne leggi almeno 60 non ti mostreremo più la pubblicità programmatica, quella più invasiva, e la tua navigazione su Vivere Jesi non sarà più tracciata in alcun modo ...Ma il sindaco Moggia non arretra di un passo sull’esigenza del calendario "La funzionalità dei servizi va garantita. Sul regolamento, ci siamo confrontati" ...