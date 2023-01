Il ritorno di Pif su Rai 3 con Caro Marziano

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 9 gennaio 2023) A distanza di cinque anni dalla messa in onda della prima stagione, fa il suo graditosu Rai 3, Pif con il suo programma intitolato ‘’. Il primo appuntamento è fissato per questa sera, lunedì 9 gennaio, alle ore 20.20, subito dopo Blob, mentre il programma rappresenterà una sorta di reportage con dei brevi racconti che andranno a illustrare il presente a coloro che verranno in futuro, un po’ come se dovesse arrivare sulla Terra un ipotetico visitatore alieno che potrà assistere a questi filmati e scoprire qualcosa su noi umani. Inoltre, vi ricordiamo che l’appuntamento conè dal lunedì al venerdì alle 20.20 su Rai 3. Un programma di Pierfrancesco Diliberto e Luca Monarca, prodotto da Fremantle per Rai Cultura. Regia di Pierfrancesco Diliberto. Ecco i dettagli ...