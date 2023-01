Il ritorno della violenza ultras

Leggi su panorama

(Di lunedì 9 gennaio 2023) La penultima fotografia del calcio italiano spedita in giro per il mondo era stata quellacurva dell'Inter svuotata a suon di insulti e schiaffoni per celebrare la morte del capo, assassinato a chilometri di distanza per motivi ancora da chiarire. Poi l'ubriacatura del Mondiale qatarino, le feste e la ripartenza. Con gli ululati razzisti indirizzati dai laziali al leccese Umtiti, stigmatizzati ovunque e costati la chiusuracurva per un turno. Ora la vergogna di Arezzo, la mattinata di scontri che ha paralizzato la A1 spezzando in due l'Italia perché due gruppinemici dovevano regolare conti vecchi di anni. Tutto come se le lancette dell'orologio fossero tornate indietro nel tempo, al periodo degli scontri frequenti, delle risse e degli agguati come quello dell'area di servizio Badia al Pino est, provincia di Arezzo. ...