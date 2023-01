Il riscaldamento prima della partita con la maglia numero 9 | l’omaggio del Chelsea a Vialli – Video

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Il9 stampato sulle maglie predi tutti i giocatori che stavano effettuando il. Così ilha voluto ricordare ieri,sfida di FA Cup sul campo del Manchester City, il suo ex attaccante e poi anche manager Gianluca. Il 9 era infatti ilche, da calciatore, aveva nei Blues.del calcio d’inizio è stato anche osservato un minuto di silenzio in sua memoria, durante il quale tutto il pubblico, i giocatori e i componenti delle due panchine hanno applaudito. Il club ha condiviso sui social il tributo accompagnandolo con il messaggio “Ricordando Gialuca” e l’emoticon di un cuore. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

LONDRA - "Buonasera, grazie a tutti per i vostri messaggi di cordoglio. Dato il dolore e le emozioni crude che la famiglia sta attraversando in questo momento difficile, la loro privacy è enormemente ...Durante il riscaldamento prima della sfida di FA Cup tra Chelsea e Manchester City, i calciatori Blues sono scesi in campo con una maglia speciale in onore di Gianluca Vialli. Tutti i calciatori hanno ...