(Di lunedì 9 gennaio 2023) Ilseguire il modello saudita del Manchester City. Dopo il grande successo internazionale del Psg adesso il fondoInvestment punta ad acquistare anche il. La notizia è lanciata da Cbs. Il presidente Al Khelaifi la scorsa settimana ha incontrato a Londra Daniel Levy, presidente del. “Investments (QSI), i proprietari del Paris-Saint-Germain, sperano di ottenere investimenti di minoranza in un club di Premier League nel 2023, CBSpuò rivelarlo in esclusiva. Il presidente del QSI, Nasser Al-Khelaifi, ha incontrato il presidente delDaniel Levy all’inizio di questa settimana a Londra per colloqui esplorativi”. Si tratta di un ...

IlNapolista

Commenta per primoSports Investments , fondo proprietario del Paris Saint Germain, stando a quanto riporta Sky Sports UK , è interessato ad acquisire anche il Tottenham , allargando la propria influenza ...C'è la Giuve e lo Sciamanocustodirlo intonso e guerriero " 6,5 Preciso, attento, pratico ... Da quando è tornato dalho l'impressione che non riesca a trovare la sua dimensione abituale " 6 ... Il Qatar vuole il Tottenham (Cbs Sports) - ilNapolista Secondo il "Financial Times" due componenti della famiglia al-Thani sono comparsi presso l’Alta Corte di Londra per discutere del ...Il Real Madrid sarà ospite del Villareal nel prossimo turno de LaLiga: Carlo Ancelotti vuole mantenere il primo posto in classifica ...