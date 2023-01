Il Qatar vuole anche il Tottenham

(Di lunedì 9 gennaio 2023) (Adnkronos) – Il, già proprietario del Psg, pronto ad entrare come socio di minoranza del. Lo scrive Sky Sports Uk che riporta di un incontro a Londra fra il numero uno delSports Investements (QSI) Nasser Al-Khelaifi e il presidente degli Spurs Daniel Levy. Nell’incontro non si è ancora arrivati a parlare di cifre e di come spartirsi il pacchetto azionario del club, che comunque dovrebbe rimanere sotto il controllo dell’attuale proprietario. Funweek.

IlNapolista

... chequesto scontro,vederli da vicino di nuovo, efar aumentare l'appeal del ... Fino a quello che è successo inmeno di un mese fa, quando l'Argentina ha vinto il Mondiale con ...Che tutti chiamano "il principe" essendo un nobile del, ma che è alla mano come pochi altri ... devi orientarti così perché non c'è un tragitto preciso e ognuno passa da doveper ... Il Qatar vuole il Tottenham (Cbs Sports) - ilNapolista (Adnkronos) - Il Qatar, già proprietario del Psg, pronto ad entrare come socio di minoranza del Tottenham. Lo scrive Sky Sports Uk che riporta di un incontro a Londra fra il numero uno del Qatar Sport ...Nei film di una volta i malavitosi volevano il malloppo in banconote usate e con i numeri di serie non consecutivi. Gli uomini dei servizi segreti che sono penetrati di nascosto nella casa di Panzeri ...