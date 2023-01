Il Psg il 19 sarà a Riyad per un’amichevole con i migliori giocatori di Al-Hilal e Al-Nassr

Leggi su sportface

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Cristiano Ronaldo e Lionel Messi potrebbero ritrovarsi ancora una volta contro, questa volta in Arabia Saudita. Il Psg viaggerà il 17 gennaio a Doha per un mini-ritiro e due giorni dopo volerà ah, in Arabia Saudita, per affrontare in amichevole una selezione deidi Al-e Al-, la squadra che ha appena ingaggiato CR7. Messi e Ronaldo non si affrontano dall’8 dicembre 2020, dalla sfida di Champions fra Barcellona e Juventus vinta 3-0 dai bianconeri con doppietta su rigore di Ronaldo. Negli scontri diretti Messi è in vantaggio sia nelle vittorie (16 a 11) e nei gol fatti (22-21) SportFace.