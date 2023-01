Il principer Harry colpisce duramente | “Camilla cattiva e pericolosa Avevamo chiesto a mio padre di non sposarla” E Re Carlo prepara la contromossa

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Il Times lo aveva scritto: “Il libro sarà peggio di quanto la Famiglia Reale si aspetti”. E l’affermazione non è così distante dalla verità: Spare, il libro del principe, in Italia esce domani 10 gennaio, ma se ne parla ormai da giorni. Difficile non farlo, viste le anticipazioni che vanno dall’ammissione di uso di droghe, al pene ghiacciato durante le nozze di William e Kate fino alle parole sull’attuale regina consorte(e non è finita qui, no). Proprio ieri infatti, il principe è stato ospite della Cbc e di Itv New per la doppia trasmissione di un’intervista nel corso della quale ha ribadito alcune parti del libro: “L’altra donna di mio”,, si sarebbe mostrata “disposta a tutto” dopo la nota intervista rilasciata da Lady Diana nel 1995, ...

Io Donna

Lei e ilamano molto la cucina italiana e spesso in California scelgono ristoranti tricolori per le loro cenette romantiche. Le passioni di Meghan Markle Intervistata da Variety , ...In quell'occasione, Dave Grohl fece eco al suo grande amico e compagno di band per sottolineare: "E lui [il] è anche un militare, non è qualcuno dal quale vorresti essere ... Principe Harry: ecco le 5 rivelazioni più scottanti delle sue ultime interviste Il principe Harry ha svelato un dettaglio imbarazzante sul suo corpo: ha sofferto di congelamento in diverse parti, compreso il pene.Questo quarantunesimo compleanno non poteva cadere in una giornata più difficile per la neo principessa del Galles: nel pieno della bufera familiare scatenata da Harry col libro bomba Spare in cui Kat ...