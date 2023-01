Il principe Harry scatenato | “È stata una sveltina | lei mi ha sculacciato e io ho raggiunto l’orgasmo” Poi | “Del mio pene si è parlato a lungo | sì sono circonciso”

(Di lunedì 9 gennaio 2023) “Amava i cavalli e non mi ha trattato molto diversamente da un giovane stallone“. Nel suo libro in uscita il 10 gennaio, Spare, ilracconta veramente un mucchio di cose. Nelle redazioni dei giornali scandalistici, i redattori si sfregano le mani. C’è di tutto: questioni di protocollo, liti in famiglia e aneddoti. Si va da quando il buonsi è presentato al matrimonio di William e Kate con ilcongelato (ecco perché) alla sua prima esperienza sessuale, che il secondogenito di Carlo e Diana narra essereuna “cosa veloce” con “una donna più anziana”.non risparmia dettagli: “L’ingloriosa esperienza” si sarebbe “consumata in un prato, accanto a un pub molto rumoroso”. Insomma, di questa sua prima volta, ricorda anche qualche ...

"Il libro sarà peggio di quanto la Famiglia Reale si aspetti" aveva anticipato il Times , e infatti nell'intervista rilasciata dalrilasciata al giornalista Anderson Cooper nel programma '60 minutes' della Cbs , le parole del quotidiano londinese non sono così distante dalla verità. Spare in Italia esce domani (10 ...E noi vi diciamo quali Arrow Ci sono state anche le esplosive rivelazioni condivise dai Sussex nella loro serie Netflix e nell autobiografia del, Spare , alcune delle quali dipingono ...Tragedia questa mattina a San Teodoro, sulla costa nord orientale della Sardegna: un ragazzo di 20 anni è stato trovato morto, dopo essere annegato in un pozzo nelle campagne ...L'intervista singola del principe Harry per promuovere il suo libro Spare è in onda in USA la sera di domenica 8 gennaio, ma le prime anticipazioni, assieme ai… Leggi ...