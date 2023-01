Il principe Harry escluso dall’incoronazione del padre | «Re Carlo l’ha tagliato fuori | cancellata la tradizione dei duchi»

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Ildi re, suo. L’ultima indiscrezione arriva dal Telegraph. L’autobiografia del duca intitolata “Spare”, in uscita il 10 gennaio, ha gettato nuove ombre sulla Royal Family, rendendo la frattura tra il secondogenito die Diana e Buckingham Palace insanabile. Il 6 maggio, nonostante la volontà didi prendere parte all’evento, il duca del Sussex e sua moglie Meghan non saranno ammessi. L’omaggio al re solo per William Secondodella Corona, ireali devono inginocchiarsi davanti al nuovo monarca e “rendere omaggio”, prima di toccare la corona e baciarlo sulla guancia destra. Maha deciso di non ...

Corriere TV

... hanno guadagnato milioni gettando fango contro la Famiglia Reale, non si sono fermati né di fronte alla morte delFilippo né di fronte a quella della Regina Elisabetta. Anzi,è ...Leggi Anche Kate Middleton compie 41 anni male rovina la festa: 'Era sempre in competizione con Meghan' Leggi Anche Il: 'A 17 anni ho fatto uso di cocaina'accusa i paparazzi per la morte di Diana Ilha una sua idea precisa di quel che accadde nel tunnel dell'Alma a Parigi, dove ... Principe Harry alla Cbs: «Il motto della famiglia è 'Mai lamentarsi, mai spiegare' ma non regge davvero» Nessun commento ufficiale della famiglia reale. Ma, in un informato retroscena del Sunday Times , ecco la strategia del re e del suo erede in risposta alle esplosive accuse del libro Spare .... Harry ...Un nuovo trailer dell'attesissima intervista del principe Harry rilasciata a Tom Bradby per ITV, svela nuovi particolari sulla sua vita e quella del principe William. Harry ha ricordato la ...