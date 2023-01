Il Papa al Corpo Diplomatico | Senza disarmo integrale impossibile arrivare alla pace

(Di lunedì 9 gennaio 2023) “Occorre procedere sulla via di un, poiché nessunaè possibile laddove dilagano strumenti di morte”. Lo ammonisce ilnel suo discorso alaccreditato presso la Santa Sede. Bergoglio, nel lungo e denso intervento agli ambasciatori, ricorda l’urgenza della: “Non possiamo eludere la domanda su come ritessere fili della”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Servizio Informazione Religiosa

