Il Nostro Generale su Rai1 con la storia del Nucleo speciale antiterrorismo di Carlo Alberto dalla Chiesa

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Dopo il successo della première di Lolita Lobosco 2,ci riprova con Il, la serie in quattro serate che a quarant’annistrage di Via Carini (3 settembre 1982), racconterà ladelcreato dalche avrà il volto di Sergio Castellitto. L’obiettivo delera quello di contrastare l’attacco delle Brigate Rosse allo Stato in quella che fu una vera e propria guerra per la difesa della democrazia. L’appuntamento con la serie Rai è fissato per oggi, 9 gennaio e poi il 10, per la seconda puntata, e, infine, la prossima settimana, il 16 e 17 gennaio. Ne Il ...