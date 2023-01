Il nostro generale | le anticipazioni della prima puntata

Leggi su panorama

(Di lunedì 9 gennaio 2023) A quarant’anni dalla strage di Via Carini, la Rai ripercorre la storia del Nucleo speciale antiterrorismo creato da Carlo Alberto Dalla Chiesa. E lo fa attraverso la serie di Rai1 in quattro puntate Il, interpretato da Sergio Castellitto, che racconta il modo in cui si provò a contrastare l’attacco delle Brigate Rosse allo Stato in quella che fu una vera e propria guerra per la difesademocrazia. Nonostante le resistenze dei vertici dell’Arma, Dalla Chiesa non si arrese e creò il Nucleo, un gruppo scelto di giovanissimi uomini capaci di muoversi negli ambienti vicini ai brigatisti: per i “ragazzi del” la lotta al terrorismo diventa un impegno totalizzante, mentre ildiventa per loro un padre esigente, duro ma che sa guidarli, proteggerli e farli crescere. Ecco ...