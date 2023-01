Il nostro generale | la recensione | quando con Carlo Alberto dalla Chiesa si racconta la storia d’Italia

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 9 gennaio 2023) La nostrade Il, la serie tv in quattro puntate in onda dal 9 gennaio 2023 su Rai 1 cheuna porzione di vita di, gli anni di piombo e la lotta alla mafia. Sono passati quarant'annistrage di Via Carini e per la prima volta una fiction Rai decide di ripercorrere una porzione significativa della vita di. Di serie sulne era stata tentata un'altra nel 2007, andata in onda sui canali Mediaset, con però un altro approccio alla figura storica che lì restava centrale a scapito di un contesto sfocato. Il...