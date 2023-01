Il nostro generale | il cast attori completo della serie tv su Carlo Alberto Dalla Chiesa

Agenzia ANSA

Protagonista Sergio Castellitto Primo appuntamento oggi , 9 gennaio, su Rai 1 (ore 21.25) con "Il". La serie, in quattro puntate, racconta la storia del Nucleo speciale antiterrorismo ......clienti italiani 'ma neanche nei sogni piu' rosei si può pensare che possano impattare sul... Lo spiega all'Adnkronos Andrea Cardinali, Direttoredell'Unrae, l'associazione che ... Mattarella alla presentazione della fiction "Il nostro generale" - Italia Il Nostro Generale è la miniserie in onda in prima serata su Rai 1 dal 9 gennaio 2023 con Sergio Castellito che interpreta Carlo Alberto dalla ...Arriva su Rai 1 Il nostro generale, la serie rimandata per le elezioni politiche con Sergio Castellitto nei panni del generale dei Carabinieri ucciso nel 1982 ...