Il nostro Generale è tratta da una storia vera?

la Repubblica

... DirettoreACN e rientra in una più ampia serie di collaborazioni tra Microsoft e ACN con ...e strumenti avanzati per garantire la sicurezza di organizzazioni pubbliche e private del......successiva legge 374/1997 che le mise definitivamente al bando a partire dall'adesione del... Lo ha riferito ilOleksandr Syrski, comandante delle forze di terra dell'esercito ucraino, ... 'Il nostro generale', nella serie con Sergio Castellitto la sfida di Carlo Alberto Dalla Chiesa alle Br Al Marconi di Rovereto inaugurato l'anno dell'alta formazione. Lectio del vicepresidente dell'Istituto di Astrofisica Pecorella, per la Provincia era presente ...Il conflitto tra la Russia e l'Ucraina si intensifica sempre di più non solo attraverso le armi ma anche attraverso i suoi protagonisti. Gli aggiornamenti da Mosca e Kiev ...