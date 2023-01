Il nostro generale | anticipazioni 10 gennaio 2023 | l' arresto di Curcio e Franceschini

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 9 gennaio 2023) La programmazione de Ilprosegue senza sosta con la messa in onda della seconda puntata (composta da due episodi) in onda martedì 10su Rai Uno in prima serata. In questo secondo appuntamento, il nucleo antiterrorismo riuscirà ad arrestare, ma ci saranno non poche polemiche. Inoltre, le Brigate rosse non si fermeranno ed inizierà una lunga stagione di sangue che culminerà nell'omicidio di Aldo Moro. Il, seconda puntata 10: il nucleo antiterrorismo arrestaIl primo episodio della seconda puntata de Ilsi intitola «Montagne Russe» e ...