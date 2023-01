Il Noma di Copenaghen chiuderà nel 2024

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Uno dei migliori ristoranti del mondo non è più sostenibile, dice il suo celebre chef René Redzepi, che lo trasformerà in un “laboratorio”

'L'inverno 2024 sarà l'ultima stagione delcosì come lo conosciamo. Stiamo iniziando un nuovo capitolo: il3.0'. La conferma arriva direttamente dalla pagina web del ristorante diche più volte ha conquistato la vetta dei World's 50 Best Restaurants: il patron, lo chef danese René Redzepi ...... istituito nel 2004 dall'attivista alimentare e imprenditore Claus Meyer e altri chef scandinavi, Redzepi ha accelerato con il suo instancabile lavoro alla conoscenza di una cucina in grado di ... Chiude il ristorante Noma di Copenaghen: «Costi insostenibili. Diventeremo il Noma 3.0, un laboratorio... Il noto esercizio ‘Noma’ di Copenaghen si trasformerà in un gigantesco laboratorio dedicato al lavoro di innovazione alimentare e allo sviluppo di nuovi sapori.Il pluristellato ristorante noma di Copenaghen, che ha rivoluzionato la gastronomia mondiale, chiuderà nel 2024. Lo chef René Redzepi ha preso questa decisione perché i costi ...