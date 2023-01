Il nodo commissariamento e l’arrivo di Bonaccini | settimana calda per il Pd sannita

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiInizia una settimane da emozioni forti per i ‘piddini’ sanniti. Due gli appuntamenti clou, uno in programma mercoledì nella Capitale e l’altro domenica mattina a Benevento. Il trailer, però, è andato in onda ad Avellino, ieri pomeriggio, dove ha fatto registrare il pienone Stefano, candidato alla segreteria nazionale del Partito Democratico. Ad ascoltarlo, in sala, una nutrita rappresentanza di democratici sanniti. Le istantanee provenienti dall’Irpinia ci consegnano innanzitutto l’immagine di Umberto Del Basso De Caro seduto in prima fila. Alla sua sinistra, guest star dell’evento, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, tra gli sponsor principali, nel Mezzogiorno, del politico modenese. L’altro è Vincenzo De Luca. Che ad Avellino non c’era. C’era, invece, suo figlio Piero, intervenuto quasi a sugellare il “patto” tra ...