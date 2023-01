Il Napoli sugli scontri tra ultras | «Intollerabile che i violenti viaggino indisturbati per l’Italia»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Ilprende posizionetra tifosi partenopei e tifosi della Roma sull’autostrada A1. Il club ha diramato un comunicato nel quale condanna l’accaduto e richiama l’esempio dell’Inghilterra. Auspichiamo, scrive il, che il Ministero dell’Interno assuma una volta per tutte iniziative radicali. Non sarebbe giusto, continua la nota, vietare le trasferte a tutti i tifosi del, ma non è tollerabile che persone violenteindisturbate pere frequentino gli stadi. Di seguito la nota del club: Il Calciocondanna fermamente gli atti e i comportamenti di alcuni presunti tifosi, che purtroppo ancora frequentano gli stadi italiani, creando da sempre per i veri appassionati disagi e pericoli. Terrorizzando, come è ...