Il Napoli non è ancora quello di tre mesi fa ma non è più quello di San Siro

(Di lunedì 9 gennaio 2023) FALLI DA DIETRO – 17ESIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO 2022-23 Un giorno per Luca. Un giorno per sempre. Grazie per i sorrisi, campione gentile. Commuove tanto quella foto ripetutamente riproposta dell’abbraccio con Mancini. Quel pianto interminabile dopo la conquista dell’europeo. Lì dentro non c’è solo l’emozione per una vittoria inattesa. Li dentro c’è un dolore inconfessabile per la consapevolezza di un futuro di solitudine e di addio. E’ proprio brutta questa Vecchia. Ci vuole tutto l’impegno e tutta la dedizione della squadra amica friulana. I cui difensori sono bravissimi, sempre ad almeno due metri dall’avversario. Un’applicazione costante e precisa delle direttive ricevute. E alla fine, quando proprio gli udinesi non sanno più cosa fare, finalmente Danilo la mette dentro. Ottava vittoria di fila. Sesta senza subire gol. Sesto gol dopo l’85°. Campionato riaperto? Andiamoci ...