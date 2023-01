Il Napoli condanna gli scontri | “Prendiamo esempio dall’Inghilterra

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Il calciogli. Arriva il Comunicato del club di De Laurentiis dopo gli incidenti che hanno visto coinvolti gli ultras azzurri e quelli della Roma. Ilfermamente gliche hanno visto coinvolti alcuni tifosi del club e della Roma sull’Autostrada A1. Gli incidenti di ieri hanno causato non solo disagi e pericoli per i veri appassionati di calcio, ma hanno anche terrorizzato persone completamente estranee a qualunque tifo calcistico. Ilguarda al modello inglese per cercare di ridurre e eliminare ogni forma di violenza negli stadi. L’Inghilterra negli anni ’80 ha eliminato i facinorosi dagli stadi rendendo il calcio inglese il più sicuro e spettacolare del mondo con provvedimenti drastici ma efficaci. Il ...

