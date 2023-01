Il mio canto da volontaria ' È diventato un lavoro Sbaglia chi lo sottovaluta'

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Sara Fontana dirige la scuola di musica Cepam a Reggio Emilia, dove ha svolto il servizio civile 'Molti ragazzi oggi non hanno chiaro il senso di questa scelta, è un percorso ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

Sara Fontana dirige la scuola di musica Cepam a Reggio Emilia, dove ha svolto il servizio civile 'Molti ragazzi oggi non hanno chiaro il senso di questa scelta, è un percorso ......entusiasta di salire per la prima volta su questo podio con una delle opere capolavoro di bel. "Ilapproccio - ha detto - sarà quello di fare illavoro senza paragonarmi a giganti del ... Il mio canto da volontaria "È diventato un lavoro Sbaglia chi lo ... Sara Fontana dirige la scuola di musica Cepam a Reggio Emilia, dove ha svolto il servizio civile "Molti ragazzi oggi non hanno chiaro il senso di questa scelta, è un percorso impegnativo" ..."La mia Ode al cantautore è un omaggio al grande maestro genovese", dice l'artista calabrese. Petra Magoni e Ferruccio Spinetti ricordano ...