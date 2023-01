Il Milan fa harakiri contro la Roma | da 2-0 a 2-2 Il Napoli gongola

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Ilsi fa rimontare il doppio vantaggio dallanel giro di 6' tra l'87 e il 93'. Rossoneri secondi a quota 37 come la Juventus e ora a meno sette dal

CalcioWeb

- Roma 2 - 1 diretta testuale della partita Le pagelle del: Kalulu e Pobega . ... L'finale della squadra vanifica il gettone di presenza che aveva sbloccato il punteggio. Hernandez ...Il Napoli riprende due punti all'Inter, fermata tra le polemiche dal Monza e, in attesa di- ... Nelle altre gare la Lazio facon pari finale dell'Empoli che era sotto di due gol. Per la ... Harakiri Milan, finale da incubo contro la Roma: 2-2 e -7 dal Napoli 80' Ibanez ci prova da lontanissimo, pallone ampiamente fuori. 78' Cambio nella Roma: fuori Celik, dentro El Shaarawy. 77' GOOOOLLLLL!!! RADDOPPIO DI POBEGA!!!Clamoroso suicidio sportivo della Lazio che, dopo aver dominato ampiamente la gara in casa contro l'Empoli con un doppio vantaggio grazie alle reti di Felipe Anderson e Zaccagni, si ...