Il miglio è il cereale dell' anno

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Ilè unricco di proprietà benefiche per l'organismo. Ha un'ottima resistenza alle condizioni climatiche avverse e germoglia anche in periodi di siccità

È quanto dichiara l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (Fao) che ha designato il 2023 Anno Internazionale del, unche porta sicurezza alimentare a ...Sostegno Fao per una basso impatto ambientale, che cresce su suoli poveri e in climi caldi e resiste ai ... Il 2023 sarà l'anno internazionale del: a istituirlo è stata la Fao per ... Anno Internazionale del Miglio, l'ONU dedica il 2023 a questo cereale L’Onu ha dichiarato il 2023 l’Anno Internazionale del Miglio, cereale da rilanciare per le sue straordinarie caratteristiche e proprietà.Il miglio può aiutare a superare la scarsità di cibo, contribuendo alla sicurezza alimentare e alla nutrizione delle popolazioni vulnerabili.