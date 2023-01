ilmattino.it

... freddato tra le vie della Zisa poco dopo le 8 deldel 30 giugno. Luglio non fu certo un ... che nel frattempo era approdato in Serie B, cambiava proprietà e passava al CityGroup, che ...Gli altri sport O troppo filo - americani comeamericano, Hockey sul ghiaccio, Baseball ...avuto dubbi quando qualche tifoso di altre squadre cambiava squadra come una canottiera al. ... Il Mattino Football Team live: primo appuntamento dell'anno con Claudia Mercurio e Ciro Giustiniani Primo appuntamento del 2023 con Il Mattino Football Team, il format di approfondimento del lunedì che farà compagnia agli utenti del Mattino anche nella seconda parte di questa ...Il Cagliari di Claudio Ranieri torna nuovamente sui campi del centro sportivo di Asseminello. A seguito della doppia seduta nella giornata di ieri, i rossoblù si apprestano a tornare sui d’allenamento ...