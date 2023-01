Il Marocco cambia ma senza stravolgimenti | così resiste alla gentrificazione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Della faccenda delle mazzette a Bruxelles non si parla, salvo che in qualche segreta stanza. Ma ci sono altre cose interessanti da notare. Sono tornato indopo dieci anni e l’ho trovato poco o pochissimoto, a parte i grandi lavori che sono in corso a fiancoMedina di Fes e soprattutto a Meknes, dove gran parte della città antica è in ristrutturazione. C’ è da precisare che questa volta sono stato a Fes, Rabat e Meknes, le volte precedenti a Marrakech e Agadir, nel centro sud (2012-14), ma non credo sia diverso. Certo anche quel poco che èto va segnalato. Per gli amanti del “bel mondo antico”, come piò meno tutti siamo, è un po’ inquietante l’avanzare dell’uso delle brutte lampade bianche o bianchissime e i restauri che diventano rifacimenti, anche se precisi, come le tettoie in legno ...