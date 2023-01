“Il marito… Una cosa ingiusta” Giaele De Donà | fuori al GF Vip 7 ne stanno parlando

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Al GF Vip 7Deè una delle grandi protagoniste, ma ha vissuto e sta vivendo momenti non sempre esaltanti. Adesso l’attacco nei suoi confronti è arrivato dall’esterno del reality show di Canale 5, da parte tra l’altro di una persona molto vicina a lei. Non sarà certamente entusiasta di questa notizia la vippona, che potrebbe essere informata dal conduttore Alfonso Signorini nel corso della puntata del 9 gennaio. Parole che hanno sorpreso anche i fan della modella e fashion blogger. Una vera e propria dichiarazione bomba contro la concorrente del GF Vip 7,De. Giorni fa la donna si è lasciata andare ad una previsione su Daniele e Nicole Murgia: “Secondo me finirete insieme. Ti dico, secondo me, è questione di tempo, perché è un ragazzo serio, bravo e ho molta stima di Daniele. È uno che ha ...