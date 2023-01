Il maltempo non molla la presa | prorogata l’allerta meteo in Campania

CasertaNews

Sono attese di medie e grandi dimensioni, prevalentemente in zoneantropizzate e in caso di fenomeni noti per la loro elevata frequenza. Il pericolo di valanghe è 4 "forte" in val Vény e in val ...... madurerà a lungo. Nel dettaglio Lunedì 9: al Nord, migliora al Nordovest, ultime piogge al Nordest. Al Centro:su Toscana, Umbria e Lazio. Al sud: fortesu Campania e Calabria ... Il maltempo non dà tregua: prorogata l’allerta meteo Come previsto, il maltempo in Toscana è arrivato. Nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 gennaio violente perturbazioni si sono abbattute su gran parte della regione, dove era stata… Leggi ...E' atteso per la giornata di mercoledì un break dall'ondata di maltempo, ma non durerà molto: pronta a colpire una nuova perturbazione ...