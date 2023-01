Il Gladiatore tornerà | questa volta con Paul Mescal

(Di lunedì 9 gennaio 2023) L'attore di Normal People è in trattativa per interpretare il protagonista del nuovo capitolo della saga

la Repubblica

... ildel titolo interpretato da Russell Crowe . Inolte, secondo indiscrezioni non ancora ... Il ruolo di Lucilla sarà ripreso ancora una volta da Connie Nielsen , mentre Djimon Hounsou...Guido Vianello affronterà Stephan Shaw il prossimo 14 gennaio sul ring del Turning Stone Resort Casino di Verona (USA). Ila combattere negli States dopo il gradito ritorno in Italia di un mese fa (lo scorso 14 ottobre regolò Jay McFarlane a ottobre). Al momento non risultano ... Ridley Scott torna nell'arena, arriva il secondo capitolo del 'Gladiatore'