Il ‘giorno triste per il Brasile’ Ora Lula non può più fidarsi di nessuno

Corriere della Sera

... decidendo di prendersi una pausa e rilassarsi, partendo per qualchecon il marito. Il ... Marcello èperché nella vendita di Palazzo Andreani vede un fallimento; Ludovica , però, vuole ..."Non è il momento giusto per parlare, questo è un" ha commentato - . Mio figlio vive in Italia e mi ha detto che da voi c'è grande commozione per la scomparsa di Gianluca. Era una ... Roberto Mancini parla di Mihajlovic e Vialli: «Peso sul cuore, non puoi fare nulla»