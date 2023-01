Il figlio di Muccino e l' esperienza choc da aiuto regista | ' Insulti e parolacce A un' attrice dicevano | ' russa di m***' '

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Il mondo del cinema non è solo terreno d'arte, ma anche un lavoro dove si possono fare incontri poco edificanti, come in qualsiasi ufficio o azienda. Ma è difficile imbattersi in commenti social , di ...

Corriere della Sera

Ed è quello che ha avuto il coraggio di fare e scrivere, Silvio Leonardodell'affermato regista Gabriele, che sul suo profilo Instagram ha descritto la sua esperienza sul ...... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche Me Too, lo sfogo deldi: "Ho lavorato con un regista che insultava tutti, ... Il figlio di Gabriele Muccino: «Sul set offese sessiste» Il mondo del cinema non è solo terreno d'arte, ma anche un lavoro dove si possono fare incontri poco edificanti, come in qualsiasi ufficio o azienda. Ma è difficile imbattersi ...Marito e moglie furono colpiti brutalmente per essere uccisi, mentre stavano dormendo. Giuseppe Picci, 68 anni fu trafitto alla gola da una fiocina usata per la pesca sub, sua moglie Maria ...